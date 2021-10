Brexit: Frost, dall'Ue passi avanti su Irlanda del Nord ma vogliamo capire "dove vuole arrivare"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- David Frost, il ministro per la Brexit britannico, si reca oggi a Bruxelles per un pranzo di lavoro con il vicepresidente della Commissione Maros Sefcovic. In attesa dei colloqui odierni, Frost ha rilasciato un’intervista all’edizione europea di “Politico” ammettendo che, nelle proposte presentate nei giorni scorsi dalla Commissione Ue per rivedere il protocollo sull’Irlanda del Nord dell’accordo post Brexit, “l’Unione europea ha compiuto uno sforzo”, ma ha aggiunto che la posizione britannica mira più a capire “dove si vuole arrivare”. "Ovviamente la loro non è l'unica proposta sul tavolo e il nostro documento e il testo legale che abbiamo inviato alla Commissione questa settimana sono indicano dove vogliamo arrivare e che dobbiamo iniziare queste consultazioni”, ha detto Frost. In merito alla possibilità di giungere a un accordo Frost si mostra tiepido, ammettendo intanto che i documenti contenente le proposte della Commissione Ue sono stati “ricevuti solo ieri sera” dal governo britannico. “I dettagli sono importanti, ma li stiamo studiando in modo costruttivo. Chiaramente hanno proposto alcune modifiche, abbiamo bisogno di capire quel dettaglio e abbiamo iniziato a discutere, ma c'è ancora molta strada da fare", ha detto il ministro. (segue) (Beb)