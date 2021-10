Brexit: Frost, dall'Ue passi avanti su Irlanda del Nord ma vogliamo capire "dove vuole arrivare" (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dato che i funzionari dell'Ue e quelli britannici sono in contatto da mesi, alcuni sospettano che il Regno Unito stia trascinando il processo per motivi politici e stia cercando disperatamente di evitare che la questione metta in ombra il vertice sul clima delle Nazioni Unite Cop26, che si terrà a Glasgow a novembre. Frost, tuttavia, ha affermato che Londra stava aspettando la reazione della Commissione Ue al Command Paper del Regno Unito: "Se questa fosse arrivata prima sarebbe stato ancora meglio". Il ministro è intervenuto sulla rimozione della supervisione della Corte di giustizia dell'Ue (Cgue) sul protocollo relativo all'Irlanda del Nord. "Ci deve essere un cambiamento significativo se vogliamo ottenere una soluzione concordata", ha detto il ministro per la Brexit. "Tutto quello che posso dire è che la questione della governance deve essere affrontata seriamente e se l'Ue è disposta ad avere un dialogo su questo punto allontanandosi dalle posizioni esistenti, ovviamente saremo felici di discuterne", ha detto Frost. Resta un tema la questione dell'affidabilità di Londra come partner, dato che ha rinnegato un accordo che ha negoziato e accettato solo di recente. “Ovviamente il protocollo è stato concordato in un momento particolare. Sapevamo che alcuni elementi del protocollo sarebbero stati difficili da mettere in pratica e alcuni aspetti sono stati lasciati aperti. Non credo ci sia nulla di sorprendente", ha spiegato il ministro. (segue) (Beb)