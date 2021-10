Brexit: Frost, dall'Ue passi avanti su Irlanda del Nord ma vogliamo capire "dove vuole arrivare" (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Frost, nel corso dell’intervista a “Politico”, ha ricordato che "il fatto stesso che il protocollo contenga un meccanismo di consenso per quattro anni, mostra che abbiamo riconosciuto che potrebbe essere necessario rinnovare o in alternativa discutere di un consenso su queste disposizioni. In questo senso sono sempre stati un po' provvisori e aperti alla revisione”. Il ministro britannico, infine, ha sottolineato il positivo e costante rapporto con la controparte Ue, Masos Sefcovic, e in merito alla situazione in seno al governo di Londra ha affermato di parlare "quasi tutti i giorni" della questione con il primo ministro britannico Boris Johnson. "Il primo ministro si è interessato molto da vicino a questo fin dall'inizio", ha detto Frost. (Beb)