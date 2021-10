Libano: scontri Beirut, presidente Aoun condanna ricorso alle armi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente del Libano Michel Aoun ha condannato il ricorso alle armi in occasione degli sconti avvenuti ieri a Beirut e che hanno causato sei morti e oltre 30 feriti. Lo ha reso noto l’agenzia di stampa libanese “Nna”. “Il Paese si sta avviando verso le soluzioni di cui ha bisogno per la sua ripresa”, ha dichiarato Aoun, condannando l’uso delle armi e della violenza. "La scena di oggi è stata tragicamente dolorosa. È inaccettabile che le armi siano la lingua parlata dai libanese libanesi" ha proseguito il presiedente, sottolineando che lo Stato “non sarà tollerante”. Aoun ha infine rifiutato categoricamente la possibilità che i partiti politici prendano in ostaggio il Paese per difendere i propri interessi. (Lib)