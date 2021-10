Siria-Emirati: incontro ministri Petrolio per rafforzare cooperazione in ambito energetico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro dell'Energia e del Petrolio degli Emirati Arabi Uniti, Suhail al Mazrouei, ha incontrato l’omologo siriano, Bassam Tohme, per discutere del rafforzamento della cooperazione in ambito petrolifero e minerario. Lo riferisce l’agenzia di stampa governativa siriana “Sana”, secondo la quale l’incontro è avvenuto a margine del forum Russian energy week, in corso a Mosca. “Gli Emirati hanno un grande rispetto per la Siria e per il suo popolo”, ha dichiarato Al Mazrouei. Da parte sua, Tohme ha sottolineato l'importanza dell'integrazione, della cooperazione e delle azioni congiunte tra i Paesi arabi in tutti i campi, rilevando le buone relazioni che storicamente univano e sono tuttora in essere tra Siria ed Emirati. (Res)