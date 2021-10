Green pass: Fedriga (Fvg), porto di Trieste sta funzionando normalmente

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Molte sigle non hanno aderito allo sciopero” indetto dai portuali di Trieste “e il porto sta funzionando normalmente, magari in alcuni passaggi in modo ridotto”. Lo ha detto il presidente del Friuli Venezia Giulia e della Conferenza delle Regioni, Massimiliano Fedriga, a Skytg24. “Se si fermasse il porto non si bloccherebbe solo il Paese ma anche altri, faremmo un danno all’Ue e non solo. Oggi abbiamo visto che alcune navi, anche da crociera, hanno deciso di andare in un altro porto”, ha spiegato. Nei confronti di chi protesta “non bisogna andare allo scontro frontale - ha aggiunto - perché questo creerebbe un danno al Paese. Le istituzioni sono disponibili al dialogo ma sempre all’interno delle regole. Bisogna continuare a spiegare la bontà e la sicurezza vaccini e negare le menzogne che girano”, ha concluso Fedriga.(Rin)