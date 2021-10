Usa: ex presidente Clinton ricoverato in California per sospetta infezione del sangue

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'ex presidente degli Stati Uniti Bill Clinton è stato ricoverato presso il Centro di medicina della University of California a Irvine ieri, 14 ottobre, per una sospetta infezione del sangue. Lo riferisce l'emittente Usa "Cnn". L'ex presidente, oggi 75enne, si troverebbe ricoverato presso l'unità di terapia intensiva dell'ospedale, una misura adottata secondo la stampa soprattutto per garantire la privacy all'ex inquilino della Casa Bianca. Clinton respirerebbe autonomamente e le sue condizioni di salute non sarebbero legate a problematiche pregresse o alla Covid-19. "Si sta riprendendo, è ottimista e incredibilmente grato ai medici, agli infermieri e al personale che gli ha fornito una assistenza eccellente", ha riferito il portavoce di Clinton, Angel Urena, tramite un messaggio su Twitter. Secondo i medici curanti, Alpesh Amin e Lisa Bardack, all'ex presidente sono stati somministrati antibiotici e fluidi, e "dopo due giorni di trattamento la conta dei globuli bianchi è in calo e la risposta ai farmaci positiva". (Nys)