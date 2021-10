Usa: Corte d'appello dà via libera alla legge sull'aborto del Texas

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Corte d'appello Usa del Quinto circuito ha votato 2-1 il via libera alla controversa legge sull'aborto del Texas. Lo riferisce la stampa Usa, secondo cui la corte si è espressa nella serata di ieri, 14 ottobre. La scorsa settimana in giudice distrettuale di Austin Robert Pitman aveva emanato su richiesta del governo federale Usa una ingiunzione temporanea di sospensione del nuovo provvedimento, che limita l'aborto alle prime sei settimane di gravidanza. Il pronunciamento della Corte d'appello giunte in risposta a una richiesta di emergenza dello Stato del Texas per la riabilitazione della legge. La presa di posizione della Corte d'appello potrebbe bloccare indefinitamente la ingiunzione del giudice Pitman. La battaglia legale tra l'amministrazione del presidente Usa Joe Biden e il Texas finirà probabilmente all'attenzione della Corte Suprema, che il mese scorso aveva approvato la controversa legge texana sul piano procedurale, senza esprimersi però in merito alla sua costituzionalità. (Nys)