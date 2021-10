Myanmar: Malesia contraria ad ammissione giunta al summit Asean

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro degli Esteri della Malesia, Saifuddin Abdullah, ha dichiarato che Kuala Lumpur è contraria alla partecipazione del capo della giunta militare birmana al prossimo summit dell'Associazione delle nazioni del Sud-est asiatico (Asean), a meno di progressi apprezzabili nella crisi politica e umanitaria in atto nel Myanmar. Il ministro ha confermato che il suo omologo della giunta militare birmana parteciperà ad un incontro dei ministri dell'Asean in programma oggi, 15, durante il quale potrebbe essere discussa proprio l'estromissione dal prossimo summit del capo della giunta, generale Min Aung Hlain. Saifuddin ha ammesso che i regolamenti dell'Asean non prevedono protocolli per l'esclusione di un leader in assenza di una posizione univoca da parte degli altri Paesi, ma si è detto convinto che la questione possa essere risolta per altre vie. (segue) (Fim)