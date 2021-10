Myanmar: Malesia contraria ad ammissione giunta al summit Asean (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I Paesi del sud-est asiatico stanno vagliando la possibilità di escludere la giunta militare del Myanmar guidata dal generale Min Aung Hlaing dal 38mo vertice Asean (Associazione delle nazioni del sud-est asiatico), in programma a Bandar Seri Begawan (Brunei) dal 26 al 28 ottobre prossimi. Lo ha annunciato in conferenza stampa l'inviato speciale dell'Asean per la crisi in Myanmar, il secondo ministro degli Esteri del Brunei Erywan Yusof. Erywan, scelto dall'Asean per contribuire alla risoluzione della crisi politica aperta dal colpo di stato attuato da Min Aung Hlaing lo scorso febbraio, ha rintracciato il motivo della probabile esclusione nell'incapacità del Paese di compiere progressi sulla risoluzione del conflitto. La mancanza di cooperazione tra la giunta militare ed Erywan avrebbe spinto il ministro degli Esteri malese, Saifuddin Abdullah, a suggerire l'esclusione del Paese dal vertice. Secondo le Nazioni Unite, dall'atto di insediamento il governo militare in Myanmar sarebbe responsabile di un bilancio di oltre 1.100 vittime, molte delle quali cadute nel corso di scioperi e proteste pro-democrazia. (segue) (Fim)