Myanmar: Malesia contraria ad ammissione giunta al summit Asean (3)

- Definendo il disimpegno del governo sul fronte della stabilità interna "una marcia indietro", Erywan ha reso inoltre noto che la giunta non ha risposto direttamente alle sue richieste di incontrare Aung San Suu Kyi, la leader deposta e attualmente detenuta ai domiciliari a seguito del colpo di Stato. Aung San Suu Kyi deporrà per la prima volta in tribunale in uno dei processi a suo carico il 26 ottobre, secondo quanto annunciato dal suo avvocato, Khin Maung Zaw. La deposizione sarà relativa all'ultima accusa formalizzata, quella di istigazione, ovvero diffusione di informazioni false o provocatorie che potrebbero disturbare l'ordine pubblico. Prima e dopo di lei compariranno davanti ai giudici anche l'ex presidente Win Myint e l'ex sindaco di Naypyidaw Myo Aung, rispettivamente il 12 ottobre e il 2 novembre. In difesa di Aung San Suu Kyi non sono stati convocati testimoni, ha aggiunto il legale. La leader politica, 76 anni, è agli arresti domiciliari da quando, il primo febbraio scorso, la giunta militare guidata dal generale Min Aung Hlaing ha preso il potere con un colpo di Stato, rovesciando il governo guidato dalla Lega nazionale per la democrazia (Lnd) nel giorno dell'insediamento del nuovo parlamento. (Fim)