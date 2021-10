Usa: legislatori chiedono a Biden di ritirare offerta ingresso Brasile nella Nato (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La lettera è stata sottoscritta da più di un quarto del gruppo parlamentare del partito democratico alla Camera. Nel documento i legislatori affermano che Bolsonaro ha già fatto "minacce alla giovane democrazia in Brasile" e che ha "dichiarato che non accetterà i risultati della le prossime elezioni se si svolgeranno secondo le regole attuali", cioè senza il voto stampato dall'urna elettronica da lui proposto. "Troviamo questo particolarmente preoccupante dal momento che Bolsonaro ha coinvolto nel suo governo il maggior numero di ufficiali delle forze armate di qualsiasi altro presidente da quando è stata ristabilita la democrazia in Brasile nel 1985, dopo 25 di dittatura militare, creando conflitti tra le istituzioni governative e le forze armate", si legge nella lettera. (Nys)