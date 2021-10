Bolivia: governo ritira legge antiriciclaggio per "non dare luogo a destabilizzazione" (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il progetto era stato inviato a luglio in parlamento ed approvato alla Camera il 17 settembre. Attualmente era in discussione al Senato, ma il suo trattamento si è visto bloccato dal sorgere di forti proteste dell'opposizione, dei sindacati e dei movimenti civici provinciali. Le principali critiche contro la legge riferivano ad un eccesso di prerogative e facoltà assegnate agli organi del governo per indagare nelle finanze personali della cittadinanza, così come la possibilità di avviare investigazioni sulla base di delazioni da parte dell'Unità di investigazione finanziaria (Uif), organo delegato alla lotta contro il riciclaggio. Al centro delle critiche anche l'articolo 11, che stabiliva che "il segreto professionale o il diritto alla riservatezza non possono essere invocati di fronte ad una richiesta della Uif" che a sua volta può agire senza la necessità di un ordine della Giustizia. (segue) (Brb)