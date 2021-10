Usa: gruppo bipartisan senatori propone legge contro strapotere giganti digitali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un gruppo bipartisan di senatori statunitensi prevede di portare in aula un disegno di legge che andrebbe a impedire ai colossi della tecnologia Usa di utilizzare il loro strapotere a scapito dei rivali più piccoli sul mercato. Lo scrive il quotidiano "Washington Post", precisando che l'iniziativa denota un crescente sforzo da parte del Congresso per tenere a freno i giganti della Silicon Valley. La senatrice Amy Klobuchar, democratica del Minnesota e presidente della sottocommissione Antitrust della commissione giudiziaria del Senato, e il senatore Charles E. Grassley dell'Iowa, repubblicano di spicco della medesima commissione, hanno annunciato che introdurranno una legislazione all'inizio della prossima settimana che renderà illegale per Amazon, Apple, Facebook e Google utilizzare la tecnica della "auto-preferenza", la pratica dei giganti della tecnologia di dare ai propri prodotti e servizi una spinta maggiore rispetto a quelli dei rivali sulle loro piattaforme. (segue) (Nys)