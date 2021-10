Corea del Sud-Singapore: Covid, accordo su bolla viaggi aerei (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo di Singapore sta approntando le misure necessarie ad esentare dall'obbligo di quarantena i cittadini statunitensi vaccinati contro la Covid-19 in arrivo nel Paese. Lo ha annunciato il ministero del Commercio e dell'industria, Gan Kim Yong, secondo cui le nuove disposizioni verranno introdotte prima della fine del 2021. "Abbiamo testato con successo corridoio per viaggiatori vaccinati (Vtl) da Germania e Brunei, per facilitare l'ingresso delle persone a Singapore per affari e svago", ha dichiarato il ministro nel corso di una visita a Washington. "Stiamo lavorando ora a un Vtl con gli Stati Uniti che intendiamo introdurre certamente prima della fine dell'anno", ha aggiunto il ministro. (Git)