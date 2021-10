Roma 2021: Gualtieri a elettori, scelta è su futuro città, ascolterò anche chi ha votato per altri

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Domenica e lunedì c'è da fare una scelta non soltanto sul presente ma sul futuro di Roma, che nei prossimi anni avrà una opportunità unica di crescere e cambiare. Da ministro ho contribuito a portare in italia più di 200 miliardi di risorse europee, da sindaco lavorerò per utilizzarle al meglio per avre una Roma più verde, più efficiente e pulita. Bisogna scegliere un sindaco capace, efficiente ma anche vicino ai più fragili, ai giovani, alle donne, ai lavoratori e alle imprese. Mi farò carico delle istanze di chi ha votato un altro candidato al primo turno, sarò il sindaco di tutti". Lo ha detto il candidato a sindaco di Roma per il centrosinistra, Roberto Gualtieri, nel corso dell'appello che ha chiuso il confronto televisivo su Sky Tg24. (Rer)