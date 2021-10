Somalia: agenzie di intelligence allertano, possibile attacco di al Shabaab contro obiettivi di alto livello

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il gruppo jihadista somalo al Shabaab starebbe pianificando un attentato suicida contro obiettivi di alto livello a Mogadiscio. Lo prevedono le agenzie somale della sicurezza, che in una lettera rivolta alla guardia presidenziale hanno spiegato che gli attentatori dovrebbero usare una Fiat 110 carica di esplosivo per effettuare l'attacco. Fra i potenziali obiettivi dell'attacco, riferisce il "Somali Guardian", c'è il ministero della Difesa, ed in particolare il campo di Damanyo, che ospita le truppe speciali addestrate dalla Turchia. Altri obiettivi sensibili potrebbero essere gli hotel situati al lido ed i checkpoint di polizia nei pressi del palazzo presidenziale e nella regione di Benadir, quella della capitale. L'allerta arriva mentre il gruppo jihadista ha aumentato il numero di attacchi contro obiettivi civili e militari, nel quadro di una crisi pre-elettorale e politica che vede al centro il primo ministro Mohammed Hussein Roble ed il presidente uscente Mohammed Abdullahi Farmajo, rischiando di far passare in secondo piano la lotta per la sicurezza. (Res)