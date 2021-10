Argentina: spionaggio illegale, ex presidente Macri impugna sentenza divieto di espatrio (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Non si tratta del primo caso che mette in relazione l'ex presidente Macri con sospetti di spionaggio illegale. Sempre questa settimana l'avvocato Alejandro Rua ha annunciato di aver ampliato un'altra denuncia per spionaggio illegale nei suoi confronti presso l'ufficio speciale per l'indipendenza della magistratura delle Nazioni Unite. La presentazione fa riferimento all'intercettazione delle conversazioni di politici dell'opposizione detenuti per corruzione con i loro avvocati. "E' dimostrata l'esistenza di spionaggio illegale su innumerevoli comunicazioni tra detenuti politici ed avvocati", ha dichiarato l'avvocato Rua, in passato rappresentante legale dell'ex presidente Cristina Kirchner e come tale pure finito nella lista delle intercettazioni segrete effettuate dall'Intelligence argentina (Afi) sotto il governo di Macri. "Si tratta di un fatto di una gravità inaudita perché emerge un modus operandi", ha aggiunto Rua, precisando che si tratterebbe di oltre duecento conversazioni registrate durante i mesi di gennaio e febbraio del 2019. (segue) (Abu)