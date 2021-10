Usa: repubblicani anti-Trump sostengono liste centristi dem per elezioni medio termine

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un gruppo di legislatori del Partito repubblicano, schierati su una linea contraria rispetto a quella dell’ex presidente Donald Trump, ha deciso di appoggiare una lista composta da democratici e repubblicani centristi in vista delle elezioni di medio termine del 2022. Lo scrive il quotidiano statunitense “The Hill”, sottolineando che si tratta di una mossa progettata per contrastare la presa che Trump esercita ancora sul partito conservatore. Il Movimento per il rinnovo dell’America (Ram) ha annunciato, fondato da un gruppo di moderati repubblicani dopo l'insurrezione del 6 gennaio, ha dato notizia della decisione. "C'è uno sforzo urgente da parte dei repubblicani e degli ex repubblicani per arginare l'ondata di leader antidemocratici e basati sulla menzogna al Congresso prima che sia troppo tardi", spiegano i membri di Ram. Tra i nomi proposti dall’iniziativa ci sono alcuni repubblicani storicamente critici nei confronti di Trump, tra cui la deputata Liz Cheney, e il deputato Adam Kinzinger. Anche la senatrice Lisa Murkowski (R-Alaska), che ha votato per condannare Trump nella sua udienza di impeachment all'inizio di quest'anno, è stata inserita nella lista. Nella lista sono inclusi anche undici membri democratici della Camera e del Senato, la maggior parte dei quali si candida a elezioni serrate.(Nys)