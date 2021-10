Roma 2021: Gualtieri, stadio in cinque anni per entrambe le società sportive della città

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Bisogna chiudere la saga dello stadio, quello della As Roma ha avuto un percorso tormentato. Mi sono astenuto dall'urbanistica elettorale. Bisogna discutere con la società, individuare l'area migliore senza sbagliare, perchè non ci può essere un'altra falsa partenza". Lo ha detto il candidato a sindaco di Roma per il centrosinistra, Roberto Gualtieri, intervenendo al confronto televisivo su Sky Tg24. "Confido che in una consilitatura, nell'arco dei cinque anni, si possa dare uno stadio all'As Roma e vale anche per la Ss Lazio", ha concluso. (Rer)