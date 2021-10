Argentina: spionaggio illegale, ex presidente Macri impugna sentenza divieto di espatrio (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo Macri, secondo quanto emergerebbe dai documenti presentati da Rua, era interessato in particolare agli imputati dell'inchiesta denominata dei "taccuini della corruzione" portata avanti dal defunto giudice Claudio Bonadio. "Eravamo nell'impossibilità di portare avanti qualsiasi difesa già che la controparte veniva a conoscenza delle informazioni quasi in tempo reale", ha aggiunto l'avvocato, ricordando che "le comunicazioni tra un detenuto ed il suo avvocato sono confidenziali e non possono essere intercettate in nessun caso". Tra gli imputati spiati dal governo Macri figurano per lo più ex funzionari del governo di Cristina Kirchner accusati di corruzione, e imprenditori considerati vicini all'ex presidente. Rua ha quindi affermato che lo spionaggio illegale era effettuato da un gruppo speciale dell'Afi. (segue) (Abu)