Usa-Russia: vicesegretario Sherman incontra vicepremier Overchuk, focus su relazioni bilaterali

- Il vicesegretario di Stato Usa, Wendy Sherman, e il sottosegretario agli Affari economici, Jose Fernandez, hanno incontrato il vicepremier russo Aleksej Overchuk, con l'obiettivo di rafforzare l'impegno degli Stati Uniti verso una relazione bilaterale stabile e prevedibile. Lo rende noto il portavoce del dipartimento di Stato Usa, Ned Price. L'inviato presidenziale speciale per il clima, John Kerry, ha incontrato separatamente il vice primo ministro, ribadendo il suo appello alla Russia affinché agisca in modo più deciso sulla lotta al cambiamento climatico. Sherman, per parte sua, ha invitato Mosca a fare di più per garantire la sicurezza energetica europea, facendo anche eco alla richiesta del segretario Kerry di fornire un contributo maggiore e determinato a livello nazionale ai sensi dell'accordo di Parigi in vista della Cop26 il 31 ottobre. Sherman e Fernandez hanno esortato la Russia a garantire un trattamento equo per le società statunitensi nel mercato di Mosca e a risolvere le preoccupazioni degli Stati Uniti sul clima commerciale e degli investimenti in Russia. Sherman ha anche sottolineato il continuo impegno degli Stati Uniti per la libertà di espressione online.(Nys)