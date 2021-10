Argentina: torna ad accelerare l'inflazione, +3,5 a settembre con un +3,5 (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo aveva preannunciato mercoledì la notizia di un rimbalzo inflazionario a settembre ed era corso ai ripari annunciando l'intenzione di elaborare una canasta di oltre 1200 prodotti di supermercato con prezzi morigerati per 90 giorni a partire da ottobre (attualmente sono 670). L'iniziativa parte dalla sottosegreteria per il Commercio guidata da Roberto Feletti, il quale ha precisato che la canasta farebbe parte di un accordo volontario con i produttori. "E' un accordo volontario, non un congelamento", ha affermato. Il ministro dell'Economia, Martin Guzman, ritiene che il rimbalzo dei prezzi di settembre sia stato circostanziale e che a partire da ottobre l'inflazione riprenderà a rallentare. "L'inflazione è l'obiettivo più importante della politica economica e la sua controparte sono i salari", ha affermato Guzman di recente sottolineando che il governo "intensificherà la sua politica di prezzi e ingressi". (Abu)