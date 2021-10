Bolivia: governo ritira legge antiriciclaggio per "non dare luogo a destabilizzazione" (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le proteste contro la legge erano culminate l'11 ottobre con uno sciopero nazionale convocato dalla Confederazione dei sindacati della Bolivia a cui avevano aderito anche l'opposizione e i movimenti civici. Sull'onda della protesta dei sindacati anche il governatore della provincia di Santa Cruz, l'ultraconservatore Luis Camacho, era tornato a minacciare una rivolta contro il governo. "Quando Santa Cruz si ribella in Bolivia c'è speranza, vinceremo anche questo secondo round", aveva dichiarato Camacho in un comizio. Il riferimento del "secondo round" era alle proteste del novembre del 2019 che con la complicità di settori delle Forze armate e della Polizia, come lo stesso Camacho ha ammesso, forzarono l'ex presidente Evo Morales a dimettersi. "Non abbiamo paura, ci inginocchiamo solo di fronte a Dio", aveva aggiunto il leader oppositore. (segue) (Brb)