Roma 2021: Michetti su diritti civili, città inclusiva, ha sempre garantito tutto a tutti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sui diritti civili "Roma ha sempre garantito tutto a tutti, Roma è una città inclusiva che ha accolto sempre tutti, una città ecumenica, è il centro della cristianità. Purtroppo ci sono barriere architettoniche, è una città trattata male che avrebbe bisogno di rifarsi il trucco e diventare più accessibile". Lo ha detto il candidato sindaco del centrodestra a Roma, Enrico Michetti, durante il confronto tv su Sky Tg 24 con il candidato sindaco del centrosinistra Roberto Gualtieri. Interpellato sulla presenza delle donne nella squadra, Michetti ha risposto che "la squadra è fondamentale: già con Simonetta Matone siamo nati con un ticket. Sul numero di uomini e donne c'è lo statuto di Roma che lo indica e a quello si fa riferimento. Abbiamo già una squadra di persone eccellenti e di qualità, come Sgarbi per la cultura e Bertolaso per il Giubileo", ha concluso Michetti. (Rer)