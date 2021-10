Roma 2021: Michetti, con sinistra oltre 10 miliardi di debito, città era fallita

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il debito di Roma nel 2008 dopo le gestioni di sinistra era di oltre 10 miliardi, Roma era una città fallita a causa dell'ingegneria finanziaria dei derivati e perché si è speso molto più di quanto era possibile". Lo ha detto il candidato sindaco del centrodestra a Roma, Enrico Michetti, durante il confronto tv su Sky Tg 24 con il candidato sindaco del centrosinistra Roberto Gualtieri. Per abbattere il debito della Capitale "bisogna puntare al partenariato pubblico-privato per attrarre risorse che non vengano dalle casse dello Stato", ha concluso Michetti. (Rer)