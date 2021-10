Sudan: colloqui tra inviato Usa Feltman, premier Hamdok e presidente Consiglio sovrano Al Burhan

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'inviato speciale degli Stati Uniti per il Corno d'Africa, Jeffrey Feltman, ha avuto colloqui con il primo ministro sudanese Abdalla Hamdok, il 12 ottobre, e con il presidente del Consiglio sovrano Abdelfattah al Burhan il, 13 ottobre. Lo riferisce il dipartimento di Stato Usa. Feltman ha sottolineato l'importanza che il governo e il Consiglio sovrano aderiscano alla transizione come stabilito nella Dichiarazione costituzionale del 2019 e nell'Accordo di pace di Juba del 2020. Il diplomatico statunitense ha ribadito che tutte le componenti della transizione, compresi i membri del Consiglio sovrano, del gabinetto e delle Forze della libertà e del Cambiamento, dovrebbero evitare le reciproche recriminazioni, e lavorare invece per risolvere insieme eventuali questioni di contesa attraverso un dialogo senza precondizioni.(Nys)