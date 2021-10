Usa-Grecia: Blinken, accordo di cooperazione difesa per affrontare sfide alla sicurezza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La firma a Washington del secondo protocollo di emendamento dell'accordo di cooperazione di difesa reciproca tra Grecia e Stati Uniti (Mdca) dimostra "la continua capacità e determinazione degli Stati Uniti e della Grecia di affrontare le sfide alla sicurezza di oggi e di domani attraverso le nostre relazioni strategiche". Lo ha detto il segretario di Stato Usa, Antony Blinken. "Insieme al ministro degli Esteri greco, Nikos Dendias, oggi ho firmato un emendamento all'accordo di cooperazione di difesa reciproca tra Grecia e Stati Uniti. L'Mdca è il fondamento della nostra cooperazione in materia di difesa e ha contribuito a rafforzare la nostra difesa comune per più di tre decenni", ha affermato il capo della diplomazia Usa. "L'emendamento all'Mdca approfondisce e amplia la nostra partnership per mantenere forze armate forti, capaci e interoperabili. L'Mdca ha consentito alle forze statunitensi di addestrare e operare all'interno del territorio greco dal 1990. L'emendamento di oggi ne estende la validità, rendendolo coerente con altri accordi bilaterali di cooperazione in materia di difesa tra gli alleati della Nato e abbastanza durevole da consentire alla Grecia e agli Stati Uniti di migliorare la sicurezza e stabilità nel Mediterraneo orientale e oltre", ha aggiunto Blinken.(Nys)