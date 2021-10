Argentina: torna ad accelerare l'inflazione, +3,5 a settembre con un +3,5

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'inflazione in Argentina a settembre è tornata ad accelerare il suo ritmo di incremento segnando un +3,5 per cento dopo cinque mesi consecutivi in discesa. Lo ha reso noto l'Istituto nazionale di statistica (Indec) precisando che in questo modo l'inflazione dei primi nove mesi dell'anno ha raggiunto il +37 per cento, superando in questo modo il dato di tutto il 2020. Sui dodici mesi, l'incremento dell'indice dei prezzi al consumatore è stato del 52,5 per cento. La voce del paniere con maggior incidenza sull'indice generale, quella relativa ad "alimenti e bevande non alcoliche", ha segnato un +2,9 per cento inferiore alla media, mentre i maggiori incrementi si registrano alle voci "indumenti e calzature", con un +6 per cento; "bevande alcoliche e tabacco", con un +5,9 per cento; "salute", con un +4,3 per cento; "ristorazione e turismo", con un +4,1 per cento. (segue) (Abu)