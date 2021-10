Roma 2021: gioco tv a Sky Tg24, Gualtieri per giunta sceglierebbe direttrice Cern e cantante Elodie

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tra i nomi proposti al confronto di Sky Tg24 ipoteticamente come possibili esponenti di una giunta, il candidato a sindaco di Roma per il centrosinistra, Roberto Gualtieri ha scelto Fabiola Gianotti direttrice del Cern e la cantante romana Elodie. A "Fabiola Gianotti direttrice del Cern e grande scienziata" Gualtieri darebbe la delega a "scienza, innovazione, rapporto con le università perchè vogliamo fare di Roma la Capitale della scienza e della ricerca". A Elodie che "è una bravissima cantante romana", darebbe la delega alla realizzazione di "spazi per la musica per i giovani" perché "ha espresso posizioni importanti sui diritti".(Rer)