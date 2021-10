© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "C'è un grande tema di diritti e di contrasto alle discriminazioni nei confronti della comunità Lgbt. Realizzeremo un ufficio per i rapporti con la comunità Lgbt per l'effettiva garanzia di parità di diritti a tutte le romane e romani. Roma è la città del pride". Lo ha detto il candidato a sindaco di Roma per il centrosinistra, Roberto Gualtieri, intervenendo al confronto televisivo su Sky Tg24. (Rer)