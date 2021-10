Roma 2021: Michetti, noi siamo il cambiamento e non rispondo al palazzo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Noi rappresentiamo il cambiamento, loro sono al governo della Regione, garantiranno quello che si è fatto finora. Noi rappresentiamo una novità, io sono un civico, abbiamo una squadra, che abbiamo esplicitato in modo trasparente. Sono libero, non rispondo al palazzo, non rispondo a Bruxelles, rispondo solo ai cittadini. Ho le mani pulite e conosco da trent'anni la macchina amministrativa, senza la quale non si governa". Lo ha detto il candidato sindaco del centrodestra a Roma, Enrico Michetti, durante il confronto tv su Sky Tg 24 con il candidato sindaco del centrosinistra Roberto Gualtieri. "Nella mia squadra ci sono già Simonetta Matone, Vittorio Sgarbi, Guido Bertolaso - ha aggiunto Michetti -. In quella di Gualtieri, ad oggi, non c'è nessuno. Perché non sono presentabili? Perché sono frutto di giochi di palazzo, della logica spartitoria?", ha concluso. (Rer)