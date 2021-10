Omicidio Regeni: processo inizia e finisce in poche ore, la corte lo annulla

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il processo per l'omicidio di Giulio Regeni è iniziato e finito oggi nell'aula bunker di Rebibbia a Roma. L'assenza degli imputati rende irregolare il processo per l'omicidio del ricercatore universitario ucciso nel febbraio 2016 al Cairo. Lo ha stabilito la terza corte d'assise di Roma che, chiamata ad esprimersi sulla nullità del procedimento chiesta dagli avvocati difensori d'ufficio per le mancate elezioni di domicilio degli imputati, 4 ufficiali dei servizi egiziani, e quindi delle necessarie notifiche, ha deciso di annullare il processo e rinviare gli atti al Gup.(Rer)