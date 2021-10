Covid: Biden, Usa doneranno 17 milioni di vaccini Johnson & Johnson a Unione africana

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli Stati Uniti doneranno più di 17 milioni di dosi del vaccino anti Covid Johnson & Johnson all'Unione africana (Ua). Lo ha annunciato il presidente statunitense, Joe Biden, prima del bilaterale con l'omologo del Kenya, Uhuru Kenyatta. Le dosi saranno consegnate all'Ua nelle prossime settimane, ha affermato un alto funzionario dell'amministrazione citato dall'emittente "Cnn". Questa donazione si aggiunge ai 50 milioni di dosi che gli Stati Uniti hanno già inviato all'organizzazione multilaterale africana. Kenyatta è il primo leader africano che Biden ha accolto alla Casa Bianca durante la sua presidenza. Il vaccino Johnson & Johnson è molto apprezzato in Africa per il fatto di essere un preparato monodose e per la facilità nello stoccaggio e nel trasporto delle dosi. La mossa fa parte dello sforzo del presidente per riaffermare la leadership degli Stati Uniti sulla scena mondiale e aiutare i paesi di tutto il mondo alle prese con la pandemia di Covid-19. Servirà anche, scrive la "Cnn", a contrastare gli sforzi di Russia e Cina per utilizzare i propri vaccini per espandere la loro influenza globale.(Nys)