Roma 2021: Michetti, riciclo rifiuti in cambio di riduzione tariffe, task force per decoro

- Per la questione rifiuti "ci deve essere una raccolta differenziata efficace e ciò si può fare con una forma di incentivo, creando tre o quattro centri in città dove si può portare tutto ciò che si può riciclare e avere magari in cambio una riduzione della tariffa. Faremo una task force per il decoro, tolleranza zero sull'accattonaggio e avvieremo una pulizia della città". Lo ha detto il candidato sindaco del centrodestra a Roma, Enrico Michetti, durante il confronto tv su Sky Tg 24 con il candidato sindaco del centrosinistra Roberto Gualtieri. "Gli impianti non potranno essere realizzati subito, serviranno dei siti di stoccaggio, ma programmeremo e realizzeremo tutti quelli che saranno necessari", ha concluso Michetti.(Rer)