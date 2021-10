© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Di seguito un quadro degli appuntamenti previsti per domani a Roma e nel LazioREGIONE LAZIO- L'assessora alla Transizione ecologica e digitale della Regione Lazio, Roberta Lombardi partecipa alla presentazione e alla firma del protocollo d'intesa tra la Regione Lazio, Unidustria, Ced e Lazio Crea. Saranno presenti Rosario Cerra, presidente Ced, Luigi Pomponio, presidente Lazio crea e Alberto Tripi, vicepresidente Unindustria. Sala Tevere presso la sede della Regione Lazio in via Cristoforo Colombo 212. L'evento viene trasmesso in diretta sulla pagina Facebook della Regione Lazio (ore 12:00)ROMA 2021- Il candidato a sindaco di Roma per il centrosinistra, Roberto Gualtieri, chiude la campagna elettorale. È prevista la partecipazione del sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi. Piazza del Popolo (ore 17:00)- Il candidato a sindaco di Roma per il centrodestra, Enrico Michetti, chiude la campagna elettorale: è prevista la partecipazione dei leader dei partiti politici della coalizione. Piazza Campo de' Fiori (ore 18:00)- Il candidato a sindaco di Roma per il centrosinistra, Roberto Gualtieri, visita il mercato Marconi con Gianluca Lanzi candidato alla presidenza del Municipio XI. Viale Guglielmo Marconi 188 (ore 11:00) (segue) (Rer)