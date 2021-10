© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- VARIE- Sulla facciata del palazzo che ospita la sede della Cgil di Roma e del Lazio sarà calato un grande striscione recante lo slogan "Mai più fascismi" in risposta ai fatti avvenuti sabato 9 ottobre presso la sede nazionale del sindacato. Via Buonarroti 12 (ore 11:00)- Presidio del movimento "No green pass". Circo Massimo (ore 15:00)- Unindustria celebra il suo decennale con "Il Merito del Valore": il primo appuntamento del Roadshow istituzionale prevede una tappa dedicata allo sviluppo economico dell'Alto Lazio ed agli Associati di Viterbo, Rieti e Civitavecchia In tutti gli incontri del Roadshow saranno presenti imprenditori e ospiti illustri i quali si confronteranno sulle loro storie di impresa, sui valori la scoperta dell'associazionismo, e sul futuro del Lazio. Intervengono: Angelo Camilli, presidente di Unindustria, Aurelio Regina, già presidente Unindustria, Domenico Merlani, presidente Camera di Commercio Rieti-Viterbo, Sergio Fornai per l'Area di Viterbo, Stefano Cenci per l'Area di Civitavecchia, Alessandra Sensi, presidente Gruppo Giovani Imprenditori Unindustria Viterbo, Elisa Perotti, presidente Gruppo Giovani Imprenditori Unindustria Rieti, Alessandra Santacroce, vicepresidente Unindustria, Sergio Saggini, presidente di Unindustria Viterbo, Marco Pezzopane, presidente Piccola Industria Rieti, Cristiano Dionisi, presidente Unindustria Civitavecchia. Modera Giorgia Cardinaletti, Giornalista Rai. Sede Unindustria di Viterbo in via Faul (ore 11:30) (segue) (Rer)