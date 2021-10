© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- VARIE- Presentazione del nuovo Museo Ninfeo. Intervengono: Daniela Porro, soprintendente speciale di Roma; Mirella Serlorenzi, direttrice scientifica del progetto; Alberto Oliveti, presidente Fondazione Enpam. Piazza Vittorio Emanuele II 78 (ore 11:00)- Fiera Roma dà il via alla seconda edizione di Welfair: la manifestazione dedicata alla salute e alla qualità della vita, organizzata con il contributo di Regione Lazio, Camera di Commercio di Roma e Unioncamere Lazio. L'evento prosegue per due giorni, 15 e 16 ottobre, con un panel di diversi appuntamenti e focus group. Fiera di Roma (dalle 9:00)- L'associazione “Il Campo aps” inaugurerà la mostra permanente dal titolo “I confini dell'umanità: la storia ritrovata degli invisibili delle Fraschette” e presenterà l'e-book redatto in diverse lingue (italiano, inglese, serbo-croato) sullo stesso argomento. La manifestazione si svolgerà negli spazi dell'associazione Musicapolis in vicolo Vezzacchi 12 (ore 11:00) (Rer)