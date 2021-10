© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Nel Pnrr non è stato introdotto un euro per i trasporti della Capitale: evidentemente non si pensava a Roma quando è stato redatto il piano". Lo ha detto il candidato sindaco del centrodestra a Roma, Enrico Michetti, durante il confronto tv su Sky Tg 24 con il candidato sindaco del centrosinistra Roberto Gualtieri (Rer)