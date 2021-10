Roma 2021: Michetti, con Recovery finanziare infrastrutture per il digitale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Con il Recovery fund "bisogna finanziare innanzitutto le infrastrutture per il digitale che rendono appetibili i territori per le imprese, e questo significa lavoro, dignità, sviluppo, prospettiva. Roma ha un ritardo trentennale sulle infrastrutture e bisogna investire su questo". Lo ha detto il candidato sindaco del centrodestra a Roma, Enrico Michetti, durante il confronto tv su Sky Tg 24 con il candidato sindaco del centrosinistra Roberto Gualtieri. "Bisogna investire sulla macchina amministrativa per avere tempi certi", ha concluso Michetti. (Rer)