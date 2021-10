Usa-Ue: colloquio Blinken-Borrell, focus su difesa comune e partenariato strategico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il segretario di Stato Usa, Antony Blinken, ha incontrato oggi l’Alto rappresentante per la politica estera e di sicurezza dell’Unione Europea, Josep Borrell, a Washington. Lo rende noto il dipartimento di Stato. Blinken ha riaffermato l'importanza duratura del partenariato Usa-Ue e l'impegno degli Stati Uniti collaborare con Bruxelles per affrontare le sfide condivise. Il segretario e l'Alto rappresentante Borrell hanno discusso degli sviluppi relativi all'Afghanistan, attendendo con impazienza l'avvio del dialogo ad alto livello Usa-Ue sulla Russia e la prossima riunione ad alto livello sulla Cina, che si terrà entro la fine dell'anno . Il capo della diplomazia di Washington ha accolto con favore la strategia dell'Ue nell'Indo-Pacific. Le parti hanno concordato di avviare consultazioni ad alto livello sull'Indo-Pacifico alla fine del 2021. Il segretario di Stato ha espresso apprezzamento per il continuo sostegno inequivocabile dell'Ue alla prospettiva europea dei Balcani occidentali e l'impegno per il processo di allargamento, e ha sottolineato la necessità di portare avanti i colloqui di adesione con l'Albania e la Macedonia del Nord. I due hanno inoltre sottolineato il loro forte sostegno agli sforzi per ripristinare l'ordine democratico in Venezuela. (segue) (Nys)