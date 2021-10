Usa-Ue: colloquio Blinken-Borrell, focus su difesa comune e partenariato strategico (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Blinken ha anche ringraziato Borrell per il ruolo del Servizio europeo per l'azione esterna nella prima riunione del Consiglio per il commercio e la tecnologia Usa-UE. Le parti hanno discusso delle preoccupazioni condivise in merito all'aumento dei prezzi dell'energia e al loro effetto sulla ripresa economica globale e hanno deciso di tenere una riunione ministeriale del Consiglio dell'energia Usa-Ue all'inizio del 2022. Il segretario ha riaffermato il sostegno degli Stati Uniti a un'Europa più forte e più capace per quanto concerne la difesa e in grado di contribuire positivamente alla sicurezza transatlantica, sottolineando che tale strategia è compatibile con la Nato. Le parti hanno sottolineato la loro intenzione di avviare un dialogo dedicato sulla sicurezza e la difesa, come concordato al vertice Usa-Ue di giugno, e hanno incaricato le loro squadre di esplorare la portata e le modalità di tale dialogo. (Nys)