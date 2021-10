Roma 2021: Michetti, va bene ciclabili, vanno rimosse dove creano pericolo o intralcio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Le ciclabili vanno fatte dove si possono fare, ma dove rappresentano un pericolo o un intralcio vanno rimosse, come in via Gregorio VII, Tuscolana o Pineta Sacchetti. Sono il segno di una città moderna e quindi dove si possono fare vanno fatte. Come i monopattini, ma serve una regolamentazione". Lo ha detto il candidato sindaco del centrodestra a Roma, Enrico Michetti, durante il confronto tv su Sky Tg 24 con il candidato sindaco del centrosinistra Roberto Gualtieri (Rer)