© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "I valori dell'Europa, della Costituzione e dell'antifascismo, ricordo, erano sostenuti anche dalla Dc che mai avrebbe messo Casapound in lista". Così il candidato a sindaco di Roma per il centrosinistra, Roberto Gualtieri, rivolgendosi allo sfidante del centrodestra Enrico Michetti durante il confronto televisivo su Sky Tg24. Michetti ha sempre dichiarato di aver votato in passato per la Democrazia cristiana. (Rer)