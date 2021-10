Roma 2021: Michetti, in giunta porterei Andreotti e Sora Lella

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tra i celebri personaggi romani proposti, durante il confronto di Sky Tg 24, ipoteticamente come possibili esponenti di una giunta, il candidato sindaco del centrodestra a Roma, Enrico Michetti ha detto che porterebbe "in Giunta Giulio Andreotti, in qualsiasi incarico assessorile, sarebbe un ottimo assessore: è stato sette volte presidente del Consiglio e non so quante volte ministro, ad avercelo. L'ideale sarebbe averlo al Programma. Ottaviano Augusto mi stuzzica molto ma forse sceglierei la Sora Lella, a cui darei la delega all'Agroalimentare nell'ottica del marchio di Roma", ha detto Michetti. (Rer)