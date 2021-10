© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La situazione finanziaria di Roma non è il suo principale problema. Sto lavorando per prolungare i 4,8 miliardi di scadenza di debito" in vista della scadenza della gestione commissariale del Comune di Roma "e questo ci permetterà di ridurre l'addizionale dello 0,4". Lo ha detto il candidato a sindaco di Roma per il centrosinistra, Roberto Gualtieri, intervenendo al confronto televisivo su Sky Tg24. (Rer)