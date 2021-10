Usa: assalto al Congresso, Bannon incriminato per aver disertato commissione d’inchiesta

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Steve Bannon, stratega legato all’ex presidente statunitense Donald Trump, non si è presentato per una deposizione davanti alla commissione d’inchiesta formata per far luce sui fatti del 6 gennaio, quando un gruppo di sostenitori dell’ex inquilino della Casa Bianca ha assaltato il Campidoglio degli Stati Uniti per interrompere la certificazione del voto elettorale. Lo scrive il sito statunitense “Axios”, sottolineando che l’assenza di Bannon apre la strada ad accuse penali contro di lui per aver sfidato un mandato di comparizione del Congresso. Si tratta del primo grande test su come il comitato risponderà al rifiuto di collaborare da parte di uno dei testimoni, un ostacolo che ha bloccato innumerevoli indagini democratiche durante l'era Trump innescando lunghe battaglie legali. "Il signor Bannon ha rifiutato di collaborare con il comitato ristretto e si nasconde invece dietro le dichiarazioni insufficienti, generali e vaghe dell'ex presidente riguardo ai privilegi che ha preteso di invocare. Rifiutiamo completamente la sua posizione”, ha affermato Bennie Thompson (democratico del Mississippi). "Il comitato ristretto non tollererà la sfida alle nostre citazioni in giudizio, quindi dobbiamo procedere a deferire il signor Bannon per oltraggio penale”, ha aggiunto.(Nys)