Alitalia: Perego (FI), si chiude sipario ma consapevoli che Ita scriverà futuro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "74 anni di storia di Alitalia, una compagnia che ha portato il made in Italy in giro per il mondo, in fondo è lo specchio del nostro paese: bella, eccentrica, stravagante se penso alle opere d'arte che ospitava nel suoi uffici, imperfetta come solo noi sappiamo essere, ma è stata la nostra casa volante, l'aereo degli italiani". Lo sottolinea, in una nota, il vicepresidente del gruppo Forza Italia alla Camera, Matteo Perego. "Si chiude il sipario e penso sia giusto così, consapevoli che Ita scriverà il futuro dell'aviazione italiana, magari meno romantico ma sicuramente più efficiente. Un grazie sincero a tutte le donne e gli uomini che ci hanno accompagnato (a me 300 volte negli ultimi 3 anni) in questo lungo viaggio di 74 anni", conclude.(Com)