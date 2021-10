Arte: la Germania trasferirà la proprietà dei bronzi del Benin alla Nigeria

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Germania trasferirà alla Nigeria la proprietà dei bronzi del Benin che, esposti in vari musei tedeschi e di altri Paesi, vengono considerati opere d'arte saccheggiate durante il colonialismo. “Una decisione senza precedenti”, come commenta il quotidiano “Frankfurter Allgemeine Zeitung”, oggetto di un memorandum d'intesa concluso ad Abuja da rappresentanti tedeschi e nigeriani. L'accordo prevede, tra l'altro, “restituzioni sostanziali”. I dettagli dovrebbero essere concordati nella prossima riunione a dicembre. Intanto, commentando il memorandum d'intesa, il ministro dell'Informazione e della Cultura nigeriano, Alhaji Lai Mohammed, ha dichiarato: “Il governo e il popolo tedesco hanno compiuto un passo coraggioso dichiarando la loro disponibilità a restituire i manufatti volontariamente e senza grandi coercizioni da parte della Nigeria”. Secondo Hermann Parzinger, presidente della Fondazione per il patrimonio culturale prussiano, di cui fa parte anche il Museo etnologico di Berlino in cui sono esposti alcuni bronzi del Benin, si tratta anche di “sviluppare una forma di cooperazione completamente nuova per il futuro” tra Germania e Nigeria. La restituzione dei manufatti, ha evidenziato Parzinger, “è l'inizio e non la fine di una collaborazione” tra i due Paesi. (segue) (Geb)