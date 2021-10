Arte: la Germania trasferirà la proprietà dei bronzi del Benin alla Nigeria (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della Fondazione per il patrimonio culturale prussiano ha poi affermato che il trasferimento di proprietà dei bronzi del Benin dalla Germania alla Nigeria dovrebbe iniziare “nel corso del prossimo anno”. I due Stati concordano che le opere dovrebbero continuare a essere esposti nei musei tedeschi. Tuttavia, come notato da Parzinger, “quali e in quali circostanze deve essere oggetto di un'elaborazione nel dettaglio in un'ulteriore cooperazione e richiede il consenso della Nigeria. Per il presidente della Fondazione per il patrimonio culturale prussiano, infatti, “non si tratta solo di restituzioni, ma anche di partenariato e scambio”. I bronzi vennero trafugati dalle truppe britanniche quando saccheggiarono il palazzo reale del Benin nel 1897 durante una spedizione punitiva, venendo poi dispersi tra collezioni pubbliche e private. (Geb)